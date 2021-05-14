Какие музеи Петербурга наиболее популярны в период праздников? В рейтинге Любимовой

«Если мы говорим о федеральных объектах, то с 1 по 10 мая полтора миллиона человек посетили наши музеи. На первом месте — Петергоф, потом Царское Село и Павловск. Четвертое место — это Калининград, Музей мирового океана», — приводит «Фонтанка» слова Любимовой. Такую «конкуренцию» со стороны калининградского музея министр назвала многообещающей.

По подсчетам администрации музея-заповедника «Петергоф», на майских праздниках музейный комплекс посетили свыше 50 тысяч человек.

«Очень интересно выстраиваются туристические маршруты, нам предстоит это анализировать. А еще стоит отметить, что ближе к 9 мая [происходит] невероятный рост посещения объектов, связанных с нашими памятными датами, местами воинской славы», — добавила министр культуры России.