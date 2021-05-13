12 мая на Земле началась самая сильная магнитная буря года. Ей присвоен уровень G3 — по шкале от одного до пяти. Рассказываем, как пережить космические аномалии.
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«На Земле началась самая сильная магнитная буря с начала года! Сегодня, ближе к полудню, геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались два средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых, уровня G1», — сообщил накануне, 12 мая, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Первая сильная магнитная буря продлится до 17 мая. Вторая, по прогнозам, начнется через несколько дней, после 20 мая, но она будет не такой мощной.
Как пишет «Доктор Питер» со ссылкой на профессора и невролога поликлинического отделения СЗОМНКЦ имени Соколова Александра Ельчанинова, магнитные бури возникают неожиданно, не дают организму времени для адаптации, при этом могут оказывать на него довольно сильное воздействие. То, как человек перенесен бурю, зависит от того, насколько быстро его организм сможет на нее настроиться. За адаптацию отвечают системы нейрогормонального контроля — гипоталамус, гипофиз, диэнцефальная область головного мозга, щитовидная железа, надпочечники.
Некоторые исследователи считают, что перед магнитной бурей организм испытывает стресс, поэтому он вынужден все силы направить на борьбу с ним. Другие уверены, что у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, магнитные бури подавляют выработку мелатонина — гормона, который отвечает за суточные биоритмы и иммунитет. Также есть мнение, что вспышки на Солнце меняют электромагнитное поле Земли, из-за чего кровь может стать более вязкой — из-за этого нарушается кислородный обмен в организме.
Вот несколько советов о том, как пережить магнитную бурю:
- Если человек страдает от головных болей и головокружений, ему не следует резко вставать утром с постели
- В период магнитных бурь лучше всего отказаться или ограничить утреннюю физическую активность — тренировки или зарядки
- Перед сном лучше всего выйти на вечернюю прогулку, а ложиться спать как можно раньше — на сон советуют тратить не меньше 8 часов
- Стоит отказаться от жирного и мясного, включить в рацион больше овощей и фруктов, содержащих калий и магний, а также пить больше воды, чтобы избежать возможного загустения крови
- Также советуют чаще проветривать квартиру и офис
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