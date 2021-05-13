«На Земле началась самая сильная магнитная буря с начала года! Сегодня, ближе к полудню, геомагнитное поле Земли стало слабо возмущенным, а после полудня началась сильная магнитная буря уровня G3. Это первая сильная магнитная буря в нынешнем году. До этого специалистами фиксировались два средние магнитные бури уровня G2, и несколько слабых, уровня G1», — сообщил накануне, 12 мая, ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Первая сильная магнитная буря продлится до 17 мая. Вторая, по прогнозам, начнется через несколько дней, после 20 мая, но она будет не такой мощной.

Как пишет «Доктор Питер» со ссылкой на профессора и невролога поликлинического отделения СЗОМНКЦ имени Соколова Александра Ельчанинова, магнитные бури возникают неожиданно, не дают организму времени для адаптации, при этом могут оказывать на него довольно сильное воздействие. То, как человек перенесен бурю, зависит от того, насколько быстро его организм сможет на нее настроиться. За адаптацию отвечают системы нейрогормонального контроля — гипоталамус, гипофиз, диэнцефальная область головного мозга, щитовидная железа, надпочечники.

Некоторые исследователи считают, что перед магнитной бурей организм испытывает стресс, поэтому он вынужден все силы направить на борьбу с ним. Другие уверены, что у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, магнитные бури подавляют выработку мелатонина — гормона, который отвечает за суточные биоритмы и иммунитет. Также есть мнение, что вспышки на Солнце меняют электромагнитное поле Земли, из-за чего кровь может стать более вязкой — из-за этого нарушается кислородный обмен в организме.

Вот несколько советов о том, как пережить магнитную бурю: