Неизвестный ограбил 99-летнего петербуржца в День Победы. Он сорвал с шеи ветерана ВОВ цепочку с крестиком

Заявление об ограблении 99-летний ветеран подал в полицию поздним вечером 9 мая. По словам мужчины, грабитель поджидал его в парадной собственного дома на проспекте КИМа, где и произошло нападение — с шеи ветерана была сорвана золотая цепочка с нательным крестиком общей стоимостью 100 тысяч рублей. Некоторые приметы, которые смог назвать пенсионер — темно-серая куртка и высокий рост грабителя 30-40 лет на вид.

Как пишет «Фонтанка», потерпевший ветеран, будучи командиром отделения стрелковой бригады, в 1943 году получил ранение осколком в плечо в ходе оборонительного боя в районе города Ельня. За проявленное мужество был награжден медалями «За отвагу», а также орденом Отечественной войны II степени.

С ветераном связался глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, чтобы узнать о самочувствии и поинтересоваться, нужна ли ему помощь. Пенсионер находится дома и «держится бойцом». Связь с ним Смольный будет поддерживать через администрацию Василеостровского района.