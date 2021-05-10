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Петербуржец раскладывал гашиш в Александро-Невской лавре. Его уже отправили под домашний арест

В Петербурге задержали студента, который раскидывал закладки с гашишем по территории Александро-Невской лавры. Смольнинский районный суд решил отправить парня под домашний арест, передает 78.ru со ссылкой  на объединённую пресс-службу судов города.

Суд установил, что вечером 7 мая молодой человек взял из дома полсотни закладок с гашишем, сел в свой автомобиль BMW и поехал в Митрополичий сад Александро-Невской лавры. На месте он раскидал 22 закладки. Полиция поймала студента на улице Орловской: студент испугался и бросил еще несколько пакетов с наркотиками на землю. По информации пресс-службы судов, он «честно признался подошедшим сотрудникам, что и это его, и у него еще есть».

Так, до 6 июля студенту запретили пользоваться интернетом и получать письма, а также общаться с участниками уголовного судопроизводства и покидать квартиру более чем на 3 часа.

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