В Ленинградской области заработает сервис по прокату велосипедов

«Имеющиеся в Сосновом Бору велоинфраструктура, велопарковки, новая велодорожка вдоль набережной и активный запрос жителей позволяют рассчитывать на успешную работу в этом году. Без развитой велоинфраструктуры, как показали практика пилотного запуска и опыт других городов, на начальном этапе проект в других районах будет, скорее всего, убыточен», — приводит «Коммерсантъ» слова генерального директора компании Руслана Каврюкова.

По предварительным оценкам, для более динамичного развития группы в регионе компании требуется 20-30 миллионов рублей в виде субсидий. Кроме Петербурга и Ленобласти, «Смарт Групп» также рассматривает запуск и в других регионах.

Напомним, в 2017 году «Велогород», петербургская система велопроката, открыла сезон в обновленном формате — тогда чешские велосипеды и станции поменяли на российские, а сами велосипеды стали более удобными и маневренными за счет надувных колес и легкой алюминиевой рамы. В марте 2018 года стало известно, что в Петербурге планируют запустить велопрокат по принципу каршеринга. В 2019 году «Велогород» также планировал увеличить количество велосипедов до 300 — в мае их число достигло только 40. В 2020-ом система городского велопроката не была запущена из-за низких показателей работы велопроката в 2019 году и отсутствия субсидий.