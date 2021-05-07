Make bicycles great again: в Петербурге и Ленобласти пройдет акция «На работу на велосипеде»

В течение всего дня 21 мая участников акции ждут конкурсы, подарки и мероприятия от партнеров на «энергетических точках» –– это инициатива организаторов и местных бизнесов. Кафе, велосервисы и магазины на день акции станут местами для отдыха, перекуса и обслуживания велосипеда. Здесь велосипедисты получат подарки и угощения, смогут пообщаться с организаторами и журналистами, сфотографироваться в фотозоне.

После 19:00 также пройдут вечерние мероприятия. Так, в «Севкабель Порте» на набережной во время заката пройдет йога для всех желающих. Проведет тренировку Оля Маркес, создательница Школы идеального тела Sekta. В «Никольских рядах» будет организована тренировочная площадка от детской вело-школы. На фуд-корте гостей акции угостят напитками и едой от локального стрит-фуд кафе. Вечером на сцене амфитеатра пройдет концерт классической музыки от оркестра «Таврический».

На веранде «Футура бара» пройдет вечеринка для молодежной аудитории вело-сообщества города и Петроградской стороны. Во дворе Branch garage будет организована площадка с фото-зоной от стрит-арт художников Ztwins, повара приготовят барбекю, а в течении акции ребята из вело-мастерской «Вираж» будут чинить велосипеды участников акции. На всех точках участники, первые прибывшие на велосипеде, получат подарки.

Акция «На работу на велосипеде» пройдет 21 мая, участие бесплатное для всех участников. Посмотреть расписание, а также зарегистрироваться можно на сайте.