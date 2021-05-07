Make bicycles great again: в Петербурге и Ленобласти пройдет акция «На работу на велосипеде»

В конце мая в Петербурге и Ленинградской области пройдет акция На работу на велосипеде». В юбилейный, двадцатый раз — чтобы популяризировать велосипедное движение и устойчивую мобильность, а также сделать дорожное движение в городе комфортным, безопасным, доступным и удобным. Make bicycles great again!
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Фото: Shutterstock.com
Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. Ее цель — показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, а мотивация и возможность для участников комфортно и безопасно поехать на велосипеде по своим делам в будний день.
Илья Кулешов
Член руководящего совета Ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» и организатор акции:
Каждый раз, когда мы поднимаем разговор о развитии велодвижения, мы слышим две разные точки зрения: кто-то против, кто-то за, но любой диалог — это развитие и я вижу как город и область с каждым годом меняются, постепенно внедряя велодвижение в городскую инфраструктуру.
Задач много, но мы видим, что решения находятся и велосипед становится все более популярным транспортом. Акция «На работу на велосипеде» — еще одна возможность показать жителям, что велосипед может быть транспортом, а не только развлечением. Это способ наладить диалог между жителями и властью. Благодаря таким мероприятиям мы находим возможность идти дальше — делать наш город более удобным, отвечающим современным стандартам развития городской инфраструктуры. Именно поэтому такие акции важны для популяризации велосипеда как транспорта.
В течение всего дня 21 мая участников акции ждут конкурсы, подарки и мероприятия от партнеров на «энергетических точках» –– это инициатива организаторов и местных бизнесов. Кафе, велосервисы и магазины на день акции станут местами для отдыха, перекуса и обслуживания велосипеда. Здесь велосипедисты получат подарки и угощения, смогут пообщаться с организаторами и журналистами, сфотографироваться в фотозоне.
После 19:00 также пройдут вечерние мероприятия. Так, в «Севкабель Порте» на набережной во время заката пройдет йога для всех желающих. Проведет тренировку Оля Маркес, создательница Школы идеального тела Sekta. В «Никольских рядах» будет организована тренировочная площадка от детской вело-школы. На фуд-корте гостей акции угостят напитками и едой от локального стрит-фуд кафе. Вечером на сцене амфитеатра пройдет концерт классической музыки от оркестра «Таврический».
На веранде «Футура бара» пройдет вечеринка для молодежной аудитории вело-сообщества города и Петроградской стороны. Во дворе Branch garage будет организована площадка с фото-зоной от стрит-арт художников Ztwins, повара приготовят барбекю, а в течении акции ребята из вело-мастерской «Вираж» будут чинить велосипеды участников акции. На всех точках участники, первые прибывшие на велосипеде, получат подарки.
Акция «На работу на велосипеде» пройдет 21 мая, участие бесплатное для всех участников. Посмотреть расписание, а также зарегистрироваться можно на сайте.
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