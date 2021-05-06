В заброшенной усадьбе Демидова после реконструкции откроется музей-библиотека

«В этом районе ведется активное жилищное строительство, библиотек не хватает. Поэтому было решено разместить в усадьбе Демидова филиал районной библиотеки. Здание уже переведено из жилого фонда в нежилой. Более того, мы решили здесь сделать постоянную экспозицию, чтобы увековечить память десантников, защищавших город в годы войны. Получится современное культурное пространство», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Усадьба Демидова» — объект культурного наследия федерального значения. Здание, построенное во второй половине 18 века, было господским домом усадьбы Павла Григорьевича Демидова, представителя знаменитой династии. До 2010 года дом был жилым. В 2010 году он был признан аварийным, жильцов расселили. Сейчас готовится его реконструкция.

«С этим домом связана одна из героических страниц обороны Ленинграда. Осенью 1941 года десант краснофлотцев прорвался через вражеские позиции, занял дом и вступил в неравный бой с крупными силами вермахта», — сообщают в пресс-службе Смольного.