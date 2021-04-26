В Токсово снесли исторический железнодорожный вокзал 1916 года постройки

Как пишет NSP, работы по сносу исторического здания железнодорожного вокзала в Токсово начались вечером 22 апреля и велись на протяжении трех дней, после чего от постройки 1916 года «осталась только груда обломков». В компании РЖД, которая проводит работу, снос называют реконструкцией. Согласно результатам проведенного в 2020 году конкурса, теперь на месте деревянного здания должно появиться двухэтажное каркасно-щитовое здание на железобетонной плите неглубокого заложения.

«Здание вокзала в настоящее время не отвечает действующим требованиям транспортной безопасности, санитарным и противопожарным нормам и правилам. Зал ожидания и кассовые окна, а также отсутствие санитарно-гигиенических помещений не удовлетворяют в полной мере потребностям пассажиров для комфортного пребывания», — говорится в заявлении РЖД, прикрепленном к забору вокруг здания.

Градозащитники в течение нескольких лет боролись за сохранение здания. По их словам, вокзал не был аварийным — последний раз его ремонтировали в 2008 году. В 2019 году они обратились в Комитет по культуре Ленобласти с просьбой включить вокзал в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако в этом было отказано — глава комитета Владимир Цой заявил, что вокзал не обладает признаками такого объекта, а губернатор Александр Дрозденко назвал здание «сарай-сайдингом». После этого активисты обратились в суд, который также отказал в принятии обеспечительных мер по иску.

«Снос здания вокзала станции Токсово вызвал резкий протест местных жителей. Старинный вокзал, пассажирами которого бывали Александр Грин, Алексей Толстой, Самуил Маршак, Анна Ахматова, Агриппина Ваганова, Даниил Хармс, Евгений Шварц, Фаина Раневская, изображение которого можно увидеть на картинах (в том числе в коллекции Русского музея) и почтовых открытках, планируют заменить новым каркасно-щитовым павильоном отдаленно напоминающим подлинное здание. Комитет по культуре Ленинградской области, вопреки позиции экспертов и ИКОМОС СПб отказался присвоить зданию статус памятника», — отмечают члены петербургского отделения ВООПИиК.