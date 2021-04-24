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В поселке Токсово снесли старинный вокзал, за сохранение которого боролись местные жители

В поселке Токсово Ленинградской области снесли здание вокзала, построенного в начале XX века. За его сохранение боролись местные жители. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Жители поселка неоднократно пытались спасти исторический вокзал: они требовали внести его в список архитектурных памятников и отменить разрешение на застройки, а также выходили на акцию с плакатами в защиту здания. Как пишет«Бумага», теперь кассы вокзала находятся в вагончике рядом. На его месте планируют возвести новое здание с утепленной мансардой под служебные помещения. Заказчик работ — дочерняя компания «РЖД».

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