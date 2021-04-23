Танцуют все! Посмотрите на зажигательные пятничные движения от тюленя Шлиссика и ластоногой звезды Крошика

Пятница — время танцев! Подглядываем за ластоногими звездами Петербурга, тюленями Шлиссиком и Крошиком, и запоминаем движения.
Петербуржец Владимир Марин наложил на видео с танцем Шлиссика трек Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good) — и получилось еще более зажигательно!
Но Шлиссик — не единственный танцор из числа подопечных Фонда друзей балтийской нерпы. Главная ластоногая звезда Петербурга Крошик тоже выучил несколько движений и показал практически программу синхронного плавания. По словам Марина, танец поставили и сняли Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская — создатели Центра спасения балтийской нерпы и наставники Крошика.
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