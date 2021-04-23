Не шутите с «Зоханом»: циклон с кинематографичным названием принесет в Петербург снежную крупу и дожди

«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, названного нашими немецкими коллегами «Зохан» (Zohan). Регион ждет облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны снежная крупа», — дал прогноз на 23 апреля ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу температура воздуха в Петербурге составит +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 24 апреля, пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде дождя, днем местами. Ветер ночью южный слабый, днем юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха в ночное время +1…+3 градуса, днем +6…+8. В воскресенье, 25 апреля, небольшие осадки, ночью местами. Ветер переменный слабый. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от 6 до 8 со знаком «плюс».