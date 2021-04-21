Синоптики прогнозируют снег в Петербурге. Осадки и похолодание принес циклон с юга

«Санкт-Петербург: циклон с юга принесет осадки и похолодание. Сегодня, 21 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться циклоном с юга. Он сделает погоду облачной, временами пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, сегодня днем воздух в городе прогреется до 5-7 градусов тепла, по области от 4 до 9 со знаком «плюс». Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 22 апреля, в Петербурге будет также облачно, но с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью западных направлений слабый, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+3, днем значительно теплее — +13…+15 градусов.

В пятницу, 23 апреля, облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.