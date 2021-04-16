В Google Earth обновили сервис Timelapse. Посмотрите, как за 37 лет изменилась планета 🌎

Google провела крупнейшее с 2017 года обновление своей платформы Google Earth и усовершенствовала сервис Timelapse, собрав воедино 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984 по 2020 год. 20 петабайт информации собрали в одну «видеомозаику» размером 4,4 терапикселя, чтобы показать, как планета Земля за 37 лет изменилась из-за климата и деятельности человека.
«За последние полвека на нашей планете произошли изменения окружающей среды — их было больше, чем когда-либо в истории человечества. Многие из нас испытали эти изменения на себе, я сама была среди тысяч калифорнийцев, эвакуированных из своих домов во время пожаров в штате в прошлом году. Для других последствия изменения климата кажутся абстрактными и далекими, как таяние ледяных шапок и отступление ледников. С помощью Timelapse у нас под рукой есть более четкая картина нашей изменяющейся планеты — та, которая показывает не только проблемы, но и решения, а также завораживающе красивые природные явления, которые разворачиваются на протяжении десятилетий», — говорит директор Google Earth, Earth Engine и Outreach Ребекка Мур.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.