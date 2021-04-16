Проект «Открытый город» запускает новый сезон бесплатных экскурсий по недоступным местам Петербурга

В программу мероприятий шестого сезона проекта «Открытого города» вернутся автобусные и трамвайные маршруты. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов — по готическим Дворцовым конюшням, ТЭЦ фабрики «Красное знамя», велосипедные маршруты по Елагину острову, самокатные экскурсии, а также новые экскурсии и квесты. Вернутся и лекции — пока в формате онлайн, но с осени организаторы надеются на традиционные встречи.

Откроет сезон онлайн-лекция Михаила Пиотровского «Две Пальмиры и Альгамбра. Архитектура по памяти». 18 апреля генеральный директор Государственного Эрмитажа расскажет об «архитектурной памяти» или «архитектуре по памяти» — рожденной из воспоминаний. «В Петербурге таких примеров много, и в своем выступлении директор Эрмитажа остановится на подобных «воспоминаниях» о Пальмире и Альгамбре. Лекция посвящена сопоставлению двух Пальмир и отражению их связей в облике города», — отмечают организаторы проекта.