Проект «Открытый город» запускает новый сезон бесплатных экскурсий по недоступным местам Петербурга. Он начнется в Международный день памятников и исторических мест и будет насчитывать рекордное количество мероприятий — 1500, 500 из которых проведут в онлайн-формате.
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Все фотографии предоставлены пресс-службой проекта «Открытый город»
В программу мероприятий шестого сезона проекта «Открытого города» вернутся автобусные и трамвайные маршруты. Участников ждут популярные экскурсии прошлых сезонов — по готическим Дворцовым конюшням, ТЭЦ фабрики «Красное знамя», велосипедные маршруты по Елагину острову, самокатные экскурсии, а также новые экскурсии и квесты. Вернутся и лекции — пока в формате онлайн, но с осени организаторы надеются на традиционные встречи.
Откроет сезон онлайн-лекция Михаила Пиотровского «Две Пальмиры и Альгамбра. Архитектура по памяти». 18 апреля генеральный директор Государственного Эрмитажа расскажет об «архитектурной памяти» или «архитектуре по памяти» — рожденной из воспоминаний. «В Петербурге таких примеров много, и в своем выступлении директор Эрмитажа остановится на подобных «воспоминаниях» о Пальмире и Альгамбре. Лекция посвящена сопоставлению двух Пальмир и отражению их связей в облике города», — отмечают организаторы проекта.
После лекции участники увидят две премьерные онлайн-экскурсии. Свои двери откроет новый объект, прежде не входивший в программу проекта — дворец великого князя Михаила Михайловича, который строился для внука императора Николая I архитектором Месмахером. Зрителям расскажут, как сложилась судьба дома, покажут подлинные интерьеры и декор, собственную и парадную лестницы, малую приемную, кабинет и покои великого князя. Участники второй онлайн-экскурсии побывают в особняке Устинов. Покажут сохранившиеся интерьеры — парадную лестницу с резными деревянными панелями, стеклянным узорчатым потолком и мавританскую гостиную с действующим камином.
Экскурсии в традиционном формате начнутся уже на следующей неделе. Особняк Кельха, здание Двенадцати коллегий, дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка» — эти объекты примут участников проекта в числе первых. Также в выходные можно весело провести время в компании друзей на пешеходных квестах.
«Открытый город» — городской культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию и сохранение культурного наследия Петербурга. С апреля до декабрь горожане, зарегистрированные на сайте проекта, имеют возможность посетить уникальные памятники истории и культуры, которые по разным причинам недоступны или малодоступны для свободного посещения.
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