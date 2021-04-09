В Петербург пришел циклон «Винсент», а вместе с ним — сильный ветер. Вот какая погода ждет горожан на выходных

«Едва проводив на северо-восток один циклонический вихрь, уже сегодня регион окажется под влиянием следующего облачного вихря, приближающегося с запада. Циклон, названный нашими немецкими коллегами «Винсент», в середине дня выйдет своим центром на север акватории Ботнического залива, и будет постепенно затягивать небо плотными облаками, а во второй половине дня, начиная с западных районов, вызовет небольшие дожди», — поделился ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно шкале Бофорта, в субботу, 10 апреля, в Петербурге ожидается очень крепкий ветер южного и юго-западного направления — его порывы будут достигать 18 метров в секунду, что немного не дотянет до шторма.

МЧС советует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину лучше оставить в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строение и дома с неустойчивой кровлей. Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, линий электропередач.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 10 апреля, небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом. В ночное время суток +2…+4, днем +6…+8 градусов.

В воскресенье, 11 апреля, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1…+1, нем +8…+10. В понедельник, 12 апреля, ночью возможен небольшой дождь, ветер в течение дня будет слабый, южных направлений. В ночное время суток +3…+5, днем +15…+17 градусов.