В Петербурге впервые пройдет Международный фестиваль дронов

В рамках Международного фестиваля дронов, который пройдет в Петербурге впервые, будет организован конкурс анимации. Принять участие может любой желающий — для этого необходимо создать проект рисунка, который хотелось бы увидеть нарисованным яркими огнями в ночном небе. Рисунок должен быть выполнен с учетом технических требований:

Статичные изображения в форматах .jpg или .png, состоящие из точек (не более 500 точек).

Видеофайлы в форматах .mp4 или .mov, демонстрирующие анимацию дронов на черном фоне (каждый дрон — цветная точка, не более 500 точек). Длительность видео — от 10 секунд.

Анимация в форматах .fbx, .abc, .c4d. Каждый дрон должен быть отдельным объектом (например, сферой).

Траектории дронов не должны пересекаться.

Желательно, чтобы скорость дронов была ограниченна 5 м/сек.

Приветствуется использование ярких и/или насыщенных цветов.

Желательно иметь возможность открыть файл в Cinema 4D.

Международный фестиваль дронов пройдет 2 мая. Дроны поднимутся в воздух в акватории Невы между Петропавловской крепостью и стрелкой Васильевского острова примерно в 22:30.12 апреля стартует зрительское голосование, которое продлится 7 дней. Проголосовать за понравившийся рисунок можно будет на официальном туристском портале. Проекты победителей конкурса анимации будут воплощены с помощью ярких огней в ночном небе Петербурга.