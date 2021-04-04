В Петербурге откроют еще два приюта для бездомных животных

«Петербург всегда был примером для других регионов в части гуманного отношения к животным. В Уставе города записано, что в Петербурге не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности», — отметил Беглов.

Сейчас в городе существует 17 частных приютов, которые содержатся за счет пожертвований и работы волонтеров. В них находятся порядка 2000 собак и примерно столько же кошек. Несмотря на поддержку города, частные учреждения не могут приютить всех «отказников» и животных с улицы. В связи с этим выделены три земельных участка для строительства новых государственных приютов. Речь идет про Колпинский, Пушкинский и Красногвардейский районы.

Сегодня, 4 апреля, отмечают Всемирный день бродячих животных. За последние 15 лет в городе на Неве отловили, вакцинировали, стерилизовали и вернули в естественную среду обитания 32 тысячи собак. В настоящее время в городе остается около 5 тысяч безнадзорных собак.