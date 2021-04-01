В Фонде друзей балтийской нерпы первый подопечный в году. Это серый тюлененок, найденный в порту

В Фонде друзей балтийской нерпы появился первый подопечный за год. Это серый тюлененок, найденный в порту Усть-Луга. Посмотрите, какой малыш!
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Здесь и далее фото: сообщество "Спасение тюленей 699-23-99"
«У нас первенький в 2021 году. Серый тюлененок, найденный в порту Усть-Луга», — сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы, показав первого за год подопечного. «Бархатный червячок», «Какой же он крохотный! Повезло малышу... Расти большой, здоровой, круглый, как Крошик», «Лапусечка маленький», «Какая малявочка! Хорошо бы в этом году все внимание ему и досталось», «С почином! Здоровья малышу, сил его приемным родителям, и удачи остальным попавшим в беду малышам быть найденными и спасенными!» — восхищаются петербуржцы в комментариях.
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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