Что вам нужно знать о Коломне — самом таинственном районе центра Петербурга

Коломна. Откуда взялось это название? Точно ответить никто не может, однако есть несколько распространенных версий. Первым приходит на ум вариант, связанный с переселенцами из подмосковного села Коломенское. Но эта версия не выдерживает исторической проверки: с самого основания города в этом месте жили люди из различных губерний. По другой версии «Коломна» произошла от слова «колония» — так называли слободы, где селились иностранцы. Одна из таких «колоний» — немецкая слобода в районе нынешней Миллионной улицы.

Есть более экстравагантная версия — будто в названии района сплелись итальянское слово «колонна» и немецкое «колюмна», оба обозначающие «межевой столб». Так когда-то называли прямые улицы. Но постепенно из всех районов, называемых «колоннами» и «колюмнами», остался один, имя которого переработано в более привычное для русского языка — Коломна.

Главная прелесть этих мест — заброшенность. Сюда пока не добралось метро, здесь почти нет современной застройки, и даже несколько оживленных магистралей не делают этот район многолюдным. Время здесь будто замерло, и кажется, что находишься на задворках, а последнее столетие сюда не добралось. Очень тихое, «уездное» место пропитано духом города, наверное, больше всех прочих. Неслучайно, эти места отличал Н. В. Гоголь, именно о Коломне в «Портрете» он пишет: «Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, переходя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы». В этих краях, кстати, происходит и всё действие «Шинели», с развязкой прямо у Калинкина моста — одной из важнейших точек района.

В XVIII веке эти места представляли собой окраину города с редкими домами среди огородов. Застраивался район постепенно и очень медленно. Многие дома здесь — перестроенные особняки, которые сперва служили одной только семье хозяев, а по прошествии некоторого времени надстраивались, расширялись и начинали приносить владельцу прибыль. Именно доходных домов, построенных для сдачи квартир внаем, в Петербурге до революции было больше всего: город быстро рос, в столицу съезжались жить и работать крестьяне, чиновники, военные, иностранцы. После отмены крепостного права в 1861 году и начала индустриализации город пережил строительный бум, который затронул и тихую Коломну.