Что вам нужно знать о Коломне — самом таинственном районе центра Петербурга

Петербурженка Дарья Усова совместно с издательским домом «Коло» и при поддержке Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх» создала иллюстрированный путеводитель по Коломне. «Собака.ru» публикует отрывок из книги — об истории этого удивительного, но недооцененного района.
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Авторские иллюстрации Дарьи Усовой
Коломна. Откуда взялось это название? Точно ответить никто не может, однако есть несколько распространенных версий. Первым приходит на ум вариант, связанный с переселенцами из подмосковного села Коломенское. Но эта версия не выдерживает исторической проверки: с самого основания города в этом месте жили люди из различных губерний. По другой версии «Коломна» произошла от слова «колония» — так называли слободы, где селились иностранцы. Одна из таких «колоний» — немецкая слобода в районе нынешней Миллионной улицы.
Есть более экстравагантная версия — будто в названии района сплелись итальянское слово «колонна» и немецкое «колюмна», оба обозначающие «межевой столб». Так когда-то называли прямые улицы. Но постепенно из всех районов, называемых «колоннами» и «колюмнами», остался один, имя которого переработано в более привычное для русского языка — Коломна.
Главная прелесть этих мест — заброшенность. Сюда пока не добралось метро, здесь почти нет современной застройки, и даже несколько оживленных магистралей не делают этот район многолюдным. Время здесь будто замерло, и кажется, что находишься на задворках, а последнее столетие сюда не добралось. Очень тихое, «уездное» место пропитано духом города, наверное, больше всех прочих. Неслучайно, эти места отличал Н. В. Гоголь, именно о Коломне в «Портрете» он пишет: «Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, переходя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы». В этих краях, кстати, происходит и всё действие «Шинели», с развязкой прямо у Калинкина моста — одной из важнейших точек района.
В XVIII веке эти места представляли собой окраину города с редкими домами среди огородов. Застраивался район постепенно и очень медленно. Многие дома здесь — перестроенные особняки, которые сперва служили одной только семье хозяев, а по прошествии некоторого времени надстраивались, расширялись и начинали приносить владельцу прибыль. Именно доходных домов, построенных для сдачи квартир внаем, в Петербурге до революции было больше всего: город быстро рос, в столицу съезжались жить и работать крестьяне, чиновники, военные, иностранцы. После отмены крепостного права в 1861 году и начала индустриализации город пережил строительный бум, который затронул и тихую Коломну.
Обыкновенно в доходном доме были квартиры на различный вкус: дорогие многокомнатные на втором и третьем этажах и более дешевые, с меньшим количеством комнат, в дворовых флигелях, с окнами во двор. Были и такие квартиры, в которых сдавались комнаты или даже углы (то есть часть комнаты). Часто в одном доме соседствовали разные по цене квартиры, и потому на одной лестнице сталкивались люди совершенно разного достатка. В больших и средних квартирах нередко было два входа: по черной и парадной лестницам. По черной лестнице носили дрова, воду и припасы, ей пользовалась прислуга. В квартире выход на черную лестницу находился возле кухни и уборных. Попасть на нее можно было со двора. Она была у́же и часто темнее парадной лестницы, которая, в свою очередь, выходила на улицу, имела широкие ступени, украшения, по ней ходили «господа» и их гости.
В Коломне жили люди в основном небогатые: отставные чиновники, ремесленники, вдовы… Состав жителей определял и ту инфраструктуру, которая существовала в районе: множество мелочных лавок, трактиры и чайные — всё это было рассчитано на небогатых людей и не претендовало на внимание более высокой публики.
Для удобства читателя в этой книге предлагается определенный маршрут, но мы настоятельно советуем смело отходить от него, если вдруг вас заинтересует та или иная деталь. В Коломне множество открытых дворов, в которых часто можно встретить исторические элементы быта горожан и локальные достопримечательности. Хотя некоторые из них описаны в путеводителе, всего учесть невозможно.
I
Прогулка начинается у Старо-Никольского моста. Перейдя через него, окажемся в заповедной Коломне, но прежде стоит немного задержаться здесь и осмотреться вокруг.
Здесь пересекаются Крюков канал и извивающийся канал Грибоедова, именно здесь город — та самая «Северная Венеция». Это место с давних пор полюбилось художникам. Нет в Петербурге мастера, который не писал бы с моста или галерей Никольского рынка. На пленэр сюда приходят как известные состоявшиеся мастера, так и ученики художественных школ.
И не зря! Отсюда видно сразу две церкви — величественный и нарядный Никольский морской собор и пятиглавую Свято-Исидоровскую церковь. На Садовой улице стоит Никольский рынок с его арками и галереями, а через мост — старый двухэтажный дом купца Никитина, построенный в первой половине XIX века, успевший побыть и особняком, и театром — после революции 1917 года. В перспективе Крюкова канала виден воздушный переход между двумя сценами Мариинского театра. С Пикалова моста, если хорошенько присмотреться, можно насчитать не меньше семи мостов, поэтому место часто именуют «семимостьем».
Справа по Садовой улице стоит жилой дом советской постройки (№ 69). Если обернетесь назад, то за сквером, по той же стороне улицы, увидите здание (Садовая ул., 67) со схожим фасадом. Так Коломенская и Спасская части перекликаются между собой даже в современных архитектурных формах.
Определенно стоит пройтись по мостам и осмотреться. Здесь одна из лучших видовых точек не только в Коломне, но и во всём Петербурге. Виды с этого места можно найти у многих художников: Е. Е. Лансере, А. П. Остроумовой-Лебедевой, М. В. Добужинского и др.
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