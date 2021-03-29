В 2020 году чаще всего клещи нападали на петербуржцев в Курортном, Пушкинском, Приморском, Красногвардейском, Выборгском, Колпинском и Красносельском районах. Всего за прошедший год в больницы города с укусами обратились 14 138 человек, из них 2 776 — дети до 17 лет. Это меньше, чем в 2019 году — когда за помощью обратились 17 280 человек.

По словам эксперта по дезинсекции петербургского Роспотребнадзора Сергея Балашова, паразиты в первую очередь обитают в городских парках — это, например, Юнтоловский заказник на Комендантском проспекте, парк Победы, ЦПКиО имени Кирова. В списке также все леса и даже небольшие островки с травой во дворе любого дома.

«Там они тоже могут обитать. Количество клещей меняется год от года, например, в прошлом году их было много, потому что зима была теплая. В этом году в таком количестве их может и не быть, зима была морозная, и большая их часть перемерзла», — приводят «Невские новости» слова эксперта.

Чтобы обезопасить петербуржцев от укуса клеща, город ежегодно обрабатывается — специалисты занимаются этим сразу после того, как сходит снежный покров. Также горожанам советуют находиться на природе в одежде, которая не допустит заползания клещей. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

«В случае обнаружения на себе клеща, гражданам необходимо его осторожно снять. Лучше это сделать у врача по месту жительства или в любом травматологическом пункте. Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию», — объясняют специалисты.