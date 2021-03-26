В Приморском районе появился памятник «Питерской шаверме». В администрации предположили, что это вандализм

В Петербурге появился памятник «Питерской шаверме». Его установили на фасаде дома №106 по Школьной улице, где располагается кафе с фастфудом в лаваше. Горожане называют скульптуру «первым в России памятником», а сотрудники администрации Приморского района — вандализмом.
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Фото: сообщество «Наш Приморский район»
«В Приморском районе на Школьной улице, 106 появился первый в России памятник Питерской шаверме», — пишут петербуржцы, публикуя фотографии арт-объекта. «Ну наконец-то, вот это шедевр! Ренессанс курит, даешь памятники шаверме по всей стране!», «Какая-то глупость», «Памятник пище богов!», «Дожили», «О да, Шавуха наше все», «Ждем ответку от москвичей», — реагируют горожане в комментариях.
Авторы скульптуры — сотрудники кафе «Раш Лаваш», которые говорят, что согласовали установку памятника. «Конечно, мы согласовывали, без этого оно бы не появилось. С кем именно — не владею информацией. Наши цели — прорекламировать заведение и обозначить значимость, важность этого блюда в нашем городе», — приводит «Бумага» слова оператора кол-центра кафе.
Однако в администрации Приморского района считают, что появление памятника «Питерской шаверме» — не посвящение фастфуду в лаваше, а «акт вандализма и рекламы». «Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании», — приводит «Фонтанка» заявление пресс-службы администрации.
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