В Приморском районе появился памятник «Питерской шаверме». В администрации предположили, что это вандализм

«В Приморском районе на Школьной улице, 106 появился первый в России памятник Питерской шаверме», — пишут петербуржцы, публикуя фотографии арт-объекта. «Ну наконец-то, вот это шедевр! Ренессанс курит, даешь памятники шаверме по всей стране!», «Какая-то глупость», «Памятник пище богов!», «Дожили», «О да, Шавуха наше все», «Ждем ответку от москвичей», — реагируют горожане в комментариях.

Авторы скульптуры — сотрудники кафе «Раш Лаваш», которые говорят, что согласовали установку памятника. «Конечно, мы согласовывали, без этого оно бы не появилось. С кем именно — не владею информацией. Наши цели — прорекламировать заведение и обозначить значимость, важность этого блюда в нашем городе», — приводит «Бумага» слова оператора кол-центра кафе.

Однако в администрации Приморского района считают, что появление памятника «Питерской шаверме» — не посвящение фастфуду в лаваше, а «акт вандализма и рекламы». «Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании», — приводит «Фонтанка» заявление пресс-службы администрации.