В Петербурге запустят сервис для отслеживания машин скорой помощи

По словам вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина, технически сервис готов, сейчас решаются «организационные вопросы». В частности, есть сложности с нормативами по количеству времени, через которое должна приезжать к пациенту скорая — если в экстренных случаях это должно произойти за 20 минут, но «нет норматива по работе в неэкстренных случаях».

Сервис может быть запущен в различных форматах — например, на портале на портале «Мое здоровье» или в приложении «Безопасный Санкт-Петербург». «Надеюсь, что в мае сервис запустим. Если уж будет следующая волна «ковида», то мы подойдем к ней в боле готовом состоянии, чем к предыдущей», — отметил вице-губернатор.