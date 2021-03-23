Фасады Владимирского собора в Кронштадте отреставрируют

Как следует из материалов, опубликованных ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» на портале госзакупок, из бюджета Петербурга на реставрацию фасадов Владимирского собора в Кронштадте выделят 39,6 миллиона рублей. Разрешение на проведение работ должен будет выдать КГИОП. Подрядчик, которого выберут путем электронного конкурса с ограниченным участием, до 10 декабря 2021 года расчистит и отреставрирует кладку, проведет штукатурные и малярные работы, приведет в порядок лепнину и прочие элементы фасада.

Собор Владимирской иконы Божией Матери — действующий православный собор в Кронштадте. Приход храма относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, входит в состав Кронштадтского благочиннического округа. Первый деревянный храм на этом месте был построен в 1730-1735-х годах. В 1753 году вместо прежнего храма на пожертвования на углу Владимирской и Михайловской улиц был устроен новый. В 1764 году в церкви был произведен ремонт. К 1798 году церковь находилась уже в ветхом состоянии.

В 1801 году старая церковь была сломана, на том же месте возвели такую же деревянную, рассчитанную на 500 человек. В 1826 году в результате пожара была уничтожена часовня, а в 1874 году сгорел и сам храм. Строительство нового храма из камня было окончено в 1879 году, работы по внутренней и внешней отделке — в 1882-ом. В 1902 году церковь получила статус собора. В 1931 году он был закрыт и переоборудован под склад, в период Великой Отечественной войны здание сильно пострадало. В 1950-х здание трижды взрывалось, впоследствие пустовало — существовали проекты размещения в нем бассейна или конюшен. Русской православной церкви Владимирский собор был возвращен в 1990 году.