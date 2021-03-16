В оздоровительных детских лагерях Петербурга организуют весенние и летние смены

Постановление об организации отдыха детей в оздоровительных лагерях подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Документ предусматривает возможность организовать отдых в загородных лагерях в весенний каникулярный период 2020-2021 учебного года (7 дней), а также заблаговременно начать работу по подготовке к организации летних смен (по 14 дней каждая).

Полностью бесплатно, за счет бюджета, отдохнуть смогут дети и подростки, относящиеся к льготным категориям граждан — это дети, оставшиеся без попечения родителей, из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, состоящие на учете в органах внутренних дел, с заболеванием целиакия, а также дети медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи петербуржцам с коронавирусом.

С 60-процентной компенсацией путевки будут предоставлены детям работающих граждан и детям из спортивных и творческих коллективов в случае их направления на отдых организованными группами. Дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица, смогут отдохнуть в санаторно-курортных организациях, местоположение которых на территории РФ не ограничено. Кроме того, в летний период 2021 года предусмотрены 14-дневные смены в лагерях дневного пребывания на базе городских школ.

Весной планируется предоставить 2 054 путевки — в том числе 919 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 279 путевок в санаторно-курортные организации для детей-инвалидов с сопровождающими лицами и 1 856 сертификатов для детей работающих граждан, спортивных и творческих коллективов. Но только с разрешения Роспотребнадзора — все планы по открытию лагерей будут согласовываться с ведомством, а в случае ухудшения эпидемической ситуации могут быть отменены.