Здание бывшего креативного кластера «Голицын Лофт» в Петербурге отреставрируют к осени 2021 года

Реставрацией занимается компания «Бронка Групп», владеющая зданием. В рамках проведения работ предполагается реставрация фасадов здания, благоустройство дворовой территории объекта культурного наследия, а также ремонтно-реставрационные работы мест общего пользования. В процессе реставрации будет выполнено усиление перекрытий, а также приспособление планировочных решений под современные требования креативных концепций, что позволит создать дополнительные возможности для реализации планов компаний-арендаторов.

«Наша обязанность как петербургской компании — сделать все возможное, чтобы сохранить как внешнюю красоту этого здания, так и дух места, его историческую принадлежность. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия будет выполняться в соответствии с принятыми методиками реставрации памятников градостроительства и архитектуры, что обеспечит безусловное сохранение особенностей объекта, определяющих его историко-культурную ценность», — отметил заместитель генерального директора «Бронка Групп» Евгений Ким.

Завершить работы по реставрации здания планируется к осени 2021 года. В дальнейшем «Бронка Групп» продолжит развитие проекта в качестве креативного пространства с упором на культурно-досуговую составляющую. В настоящее время компания прорабатывает окончательную концепцию.

Напомним, в апреле 2020 года команда BS Art Development Group, которую возглавляет предприниматель Александр Басалыгин, покинула креативное пространство «Голицын Лофт». Которое сама же создала пять лет назад, предварительно уничтожив значительное количество элементов благоустройства — срезав батареи, электропроводку и сигнализацию, свидетельствуют арендаторы. В мае кластер перешел под управление собственника здания — компании «Бронка Групп». «Собака.ru» рассказывала, что известно о конфликте и что будет с проектом дальше.