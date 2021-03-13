Беглов предупредил о «небольших перебоях» с вакциной от COVID-19 в Петербурге

«Могут быть небольшие перебои в некоторых прививочных пунктах. Но есть другие пункты, где вакцина есть. В ближайшее время к нам должна поступить еще одна крупная партия», — отметил он. По данным Беглова, в настоящее время привились 305 тысяч петербуржцев, из них 195 тысяч полностью прошли курс прививок.

«Надо усиливать вакцинацию. Мы хотим жить нормально, без всяких ограничений», — дополнил он. Кроме того, Беглов посоветовал тем, кто собирается летом уехать на дачу, привиться сейчас. Он объяснил это тем, что в Петербурге горожане могут получить более качественную помощь, несмотря на то, что летом в пригороды будут отправлять выездные бригады вакцинации.