Дом работников искусств на Каменноостровском, в котором жили Шостакович и Петров-Водкин, отреставрируют

Жилой дом рабочего жилищно-строительного кооператива товарищества работников искусств был построен в 1934-1935 годах по проекту архитектора Демьяна Фомичева в стиле сталинского неоклассицизма. Сложно декорированный фасад конструктивистского по форме дома в настоящий момент имеет множественные утраты, которые стали следствием предыдущих ремонтов объекта культурного наследия.

Подрядчику предстоит ликвидировать трещины в стенах дома, восстановить утраченные элементы фасадов, обновить штукатурку здания и покрасить его в исторический цвет. Также реконструировать обветшавшие балконы, украшенные тематическим орнаментом, установить новые окна и двери и полностью заменить систему водосточных труб. На проведение работ отведут 119 дней с момента начала выполнения за 9,4 миллионов рублей.

В доме работников искусств на Каменноостровском композитор Дмитрий Шостакович написал свою четвертую симфонию, а художник Кузьма Петров-Водкин создал свои последние полотна. Также с 1934 по 1954 год в доме жил и работал художник Алексей Пахомов, автор цикла литографий «Ленинград в годы войны и блокады». В 2001 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил здание в список объектов культурного наследия.