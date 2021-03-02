Без паники: в среду МЧС проверит системы оповещения во всех регионах России

Проверка систем оповещения начнется в 10:40 по местному времени. Запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалах длительностью до 1 минуты.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — говорят в МЧС.

Помимо 3 марта, в 2021 году проверка также пройдет 6 октября.