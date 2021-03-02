Без паники: в среду МЧС проверит системы оповещения во всех регионах России

В среду, 3 марта, во всех регионах России пройдет масштабная проверка системы оповещения населения. Запустят электросирены и громкоговорители, произойдет замещение эфира трансляций на теле и радиоканалах.
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Фото: Shutterstock.com
Проверка систем оповещения начнется в 10:40 по местному времени. Запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалах длительностью до 1 минуты.
«Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — говорят в МЧС.
Помимо 3 марта, в 2021 году проверка также пройдет 6 октября.
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