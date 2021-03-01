Каким будет первый день календарной весны в Петербурге? В прогнозе синоптика

«В первый день календарной весны за погоду в Северной столице будет отвечать теплый сектор далекого циклона. При переменной облачности обойдется без существенных осадков, и солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы», — говорит о погоде на 1 марта синоптик. Температура воздуха сегодня — 3-5 градусов выше нуля, по области от 0 до +5. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 2 марта, без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный, днем с порывами до сильного. В ночное время суток от -1 до +1 градуса, днем от 2 до 4 со знаком «плюс», на дорогах местами гололедица. В среду, 3 марта, днем возможен небольшой мокрый снег. Ночью -1…-3 градуса, днем +2...+4. Ночью и утром на дорогах гололедица.