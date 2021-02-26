Власти Петербурга помогут жителям коммунальных квартир с выкупом свободных комнат

По новым правилам, чтобы проживающего в комнате коммунальной квартиры поставили на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, ему придется доказать, что он является малоимущим. Также петербуржцы больше не смогут одновременно быть участниками программы расселения коммунальных квартир и стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Изменения не касаются ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и инвалидов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, закон о расселении коммуналок направлен на то, чтобы сделать поддержку более адресной. Помощь предусмотрена для льготников и малоимущих. Теперь петербуржцы, стоящие в очереди на жилплощадь, получат возможность выкупить последнюю свободную комнату в коммунальной квартире по льготной цене. Город будет оказывать содействие, помогать договариваться с банком — предусмотрен целый комплекс мер, которые помогут обеспечить расселение коммуналок.

По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, необходимо «предотвратить случаи, когда в освободившиеся комнаты заселяют других людей вместо того, чтобы продать их оставшимся в квартире жильцам». «Мы пытаемся остановить этот процесс. Если какие-то жители выезжают, то оставшаяся семья имеет первоочередное право выкупить комнату по льготной цене. Если эта семья — городские очередники или льготники — то мы обязуемся создать условия, чтобы они получили кредит для выкупа», — заявил губернатор.