В Петербург пришло потепление. Вместе с ним — гололеды и дожди

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться теплым сектором обширного циклона, который продолжит активно закачивать к берегам Невы массы влажного и тёплого атлантического воздуха. Это сохранит погоду облачной, пройдет небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, высока вероятность гололедных явлений, образуются очаги туманов», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, сегодня, 25 февраля, воздух в Петербурге прогреется до 2-4 градусов выше нуля, по области — от 0 до 5, что на 4-5 градусов выше климатической области. Порывы ветра будут достигать отметки в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 26 февраля, небольшие, ночью местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса, на дорогах местами гололедица. В субботу, 27 февраля, небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. В течение суток от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», на дорогах по-прежнему местами гололедица.