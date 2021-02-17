В Петербурге задержали лжеэлектриков, обманывавших пенсионеров. Один из них читал рэп о мошеннических схемах

Свое внимание мошенники уделяли исключительно людям в возрасте от 65 лет. Представляясь сотрудниками коммунальных служб, они проникали в квартиры пожилых петербуржцев, убеждая их срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование. Пенсионерам обещали крупную скидку, а тех, кто сомневался, запугивали административной и уголовной ответственностью.

«Потерпевшие были вынуждены приобретать оборудование по цене, которая в несколько раз превышает рыночную. За установку автоматического электровыключателя и детектора утечки газа общей стоимостью около трех тысяч рублей лжеэлектрики требовали 25 тысяч. Следствием установлена причастность задержанных к 28 эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых составил более 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Схема по обману пожилых людей была реализована под прикрытием легальной предпринимательской деятельности. В квартире одного из предполагаемых организаторов группы был оборудован офис, в котором проходил набор и обучение будущих «сотрудников». Во время обыска на компьютере одного из задержанных были обнаружены рэп-композиции — в них рэпер подробно читал о мошеннических схемах «псевдоэлектриков».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Трое подозреваемых заключены под стражу, четверо находятся под домашним арестом.