В 2021 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников продолжит реставрацию:

Фасадов Казанского собора,

Гатчинского дворца,

Здания Министерства народного просвещения (ул. Зодчего Росси, 1-3),

Здания Александринской женской больницы (ул. Маяковского, 12),

Собора Петра и Павла в Петергофе,

Лютеранского храма Святой Екатерины (Большой пр., В.О., 1),

Католического храма Святого Сердца Господа Иисуса (ул. Бабушкина, 57)

Памятника Николаю I на Исаакиевской площади.

В числе новых объектов:

Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора,

Подворье Коневецкого монастыря (Загородный пр., 7),

Дача Орлова в Стрельне,

Часовня Троицкого собора на Измайловском проспекте,

Семинарский корпус с южными воротами Александро-Невской лавры.

Запланирована реставрация внутренних интерьеров:

Церкви святых Захария и Елизаветы

Церкви святого Александра Невского в каре Смольного монастыря

Собора Воскресения Словущего.

Интерьеров Аничкова дворца,

Дома Пашкова (Литейный пр., 37-39),

Дома Монферрана (Набережная реки Мойки, 86-88),

Церкви Богоявления (Двинская ул., 2),

Мечети на Петроградской стороне,

Молитвенного дома омовения на Преображенском еврейском кладбище.

Как подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, город будет продолжать реставрацию исторических зданий «несмотря на трудности». Также он отметил, что петербургская реставраторская школа обладает большим опытом — поэтому все работы и «впредь должны проводиться на высоком качественном уровне».