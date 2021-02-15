Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурга за минувшую неделю снизилось на 20%

По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, на минувшей неделе госпитализировано с COVID-19 и подозрением на него 2 365 больных. Неделей ранее этот показатель составил 2 959 больных — таким образом, снижение госпитализаций составило более 20%.

Снижение числа госпитализаций позволяет запустить процесс обратного перепрофилирования стационаров. На прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница и павильон №7 временного госпиталя «Ленэкспо». Сегодня, 15 февраля, к штатной работе вернутся ВМА имени Кирова, НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России, 442 Военный клинический госпиталь и часть Детской больницы имени Филатова.

Также в Петербурге продолжает увеличиваться количество вакцинаций от коронавируса, только на прошлой неделе — вдвое по сравнению с серединой января. Всего в городе развернут 121 пункт, выездные бригады начали проводить вакцинацию в социальных учреждениях.

«Выездные бригады начали проводить вакцинацию в социальных учреждениях, в частности, психоневрологических интернатах. Вакцинацию в мобильных пунктах у метро пока запускать не планируем. Условия в таких «пунктах на колесах» в морозную погоду нельзя признать комфортными ни для медперсонала, ни для самих граждан. Проводить вакцинацию в условиях стационарного пункта гораздо эффективнее. Делаем ставку на открытие пунктов в торговых центрах», — сообщил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.