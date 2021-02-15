«После морозной и относительно малооблачной ночи, а температура воздуха в Санкт-Петербурге опускалась до -20,2 градусов, а по области и до -29,5 градусов, сегодня, 15 февраля, на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег. Усилится ветер, а температура воздуха будет активно повышаться», — сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу Леуса, сегодня температура воздуха в Петербурге от 8 до 10 градусов ниже нуля, по области — от 7 до 12, местами от 13 до 18 со знаком «минус». Ветер западный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 16 февраля, облачная, днем с прояснениями погода. Ночью снег, местами слабая метель, днем небольшой снег. В ночное время от -8 до -10 градусов, днем от -6 до -8. На дорогах сложная обстановка. В среду, 17 февраля, переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью от 16 до 18 градусов мороза, днем от -12 до -14. На дорогах гололедица.