«Что там, под кожей дермантиновой?»: петербуржцы отреставрировали дореволюционную дверь

По словам специалистов, они решили снять наружный наружный кожух и обнаружили «множество мелких обувных гвоздиков, плотно засевших в теле двери, многочисленные вмятины от ударов, четыре дыры от замков разных лет, кое-как забитых вставками на гвоздях, а также ватой и загадочными конструкциями на болтах».

Также им пришлось долго и упорно ее выпрямлять, забить много маленьких вставок вместо гвоздиков, привели в рабочее состояние торцевые замки. «А ещё очистили чашу звонка, пускай он живёт хотя бы как декоративный элемент, так как внутренней части механизма не сохранилось», — сообщили они в посте.