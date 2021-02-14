«Что там, под кожей дермантиновой?»: петербуржцы отреставрировали дореволюционную дверь

Участники проекта «Двери с помоек» дали вторую жизнь еще одной старинной двери с кожаной обивкой. Результатом своей работы они поделились в Instagram-аккаунте проекта.
По словам специалистов, они решили снять наружный наружный кожух и обнаружили «множество мелких обувных гвоздиков, плотно засевших в теле двери, многочисленные вмятины от ударов, четыре дыры от замков разных лет, кое-как забитых вставками на гвоздях, а также ватой и загадочными конструкциями на болтах».
Также им пришлось долго и упорно ее выпрямлять, забить много маленьких вставок вместо гвоздиков, привели в рабочее состояние торцевые замки. «А ещё очистили чашу звонка, пускай он живёт хотя бы как декоративный элемент, так как внутренней части механизма не сохранилось», — сообщили они в посте.
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