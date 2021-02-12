«На 30% увеличилось число госпитализированных и больных с тревожностью. Что касается психотерапии и психологической помощи, то здесь цифры еще выше. Ощущается необходимость эмоциональной поддержки, сильно обострились семейные проблемы. Они требуют большого количества специалистов и широкого оказания помощи населению», — говорит руководитель отделения лечения пограничных расстройству и психотерапии Центра имени Бехтерева Татьяна Караваева.

Также в период пандемии резко выросло количество тревожных, ипохондрического порядка расстройств — когда «люди прислушиваются к себе, и изменения в организме сразу же вызывают какие-то катастрофически реакции». За психологической помощью начали обращаться петербуржцы, переболевшие коронавирусом — их беспокоит депрессия и трудность восстановления. Также увеличилась тревожность, связанная с вакцинацией — люди не могут решить, нужно делать прививку или нет.

Как пишет 78.ru, похожую статистику приводят и в городском психотерапевтическом центре, посещение которого выросло на 15%, число телефонных консультаций — на 30%, а количество тревожных расстройств по сравнению с 2019 годом — на 40% Об этом заявил заведующий центром Алексей Демьяненко.