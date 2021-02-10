Скончался основатель сети петербургских клиник «Скандинавия» Глеб Михайлик

Из-за коронавируса легкие Глеба Михайлика были поражены на 70%. В середине января он сообщил РБК, что, «кажется, начинает выздоравливать». Позже состояние основателя клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» резко ухудшилось. Он скончался в Клинической инфекционной больнице имени Боткина 10 февраля.

Глеб Михайлик являлся одним из пионеров российской частной медицины, в том числе репродуктивной. В середине 1990-х он основал компанию «АВА-Петер», которая владеет крупнейшей сетью клиник в Петербурге — в том числе клиниками «Скандинавия».

В декабре 2020 года Глеб Михайлик открыл в Петербурге клинику вспомогательных репродуктивных технологий Skanfert. В январе 2021 года Михайлик готовился к открытию частной клиники в Москве, руководя проектом из больницы. Он также рассматривал новые проекты на рынках СНГ.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Глеба Михайлика.