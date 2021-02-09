Сотрудники МЧС провели операцию по «удалению» Навального с замерзшей Фонтанки. Имя политика вытоптали на снегу

«Тут целая операция: пожарные лестницу достали, какой-то шланг. Я думаю: что, господи, случилось? Кто-то утонул? Но нет», — говорит на видео петербуржценка Полина Каргина, запечатлевшая происходящее.

Как рассказала «Бумаге» девушка, сначала сотрудники МЧС поливали надпись водой из шланга, но напора было недостаточно для того, чтобы достать до надписи на льду. После этого к набережной стали подъезжать полицейские машины и петербурженка ушла, потому что опасалась задержания.

В пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области заявили «Эху Москвы в Петербурге», что «машина спасателей могла там оказаться совсем по другим делам», пожарные не заливали надпись.