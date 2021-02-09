Сотрудники МЧС провели операцию по «удалению» Навального с замерзшей Фонтанки. Имя политика вытоптали на снегу

Днем 9 февраля на набережной реки Фонтанки развернулась настоящая спецоперация — с пожарными, лестницей и шлангом. Все это потребовалось, чтобы «удалить» Навального с замерзшей поверхности реки — фамилию политика вытоптали на снегу.
Кто-то написал на заснеженном льду Фонтанки «Навальный». Что было дальше?— «Бумага» (@paperpaper_ru) February 9, 2021
Видео: читательница «Бумаги» Полина Каргина pic.twitter.com/vdNviIxolV
«Тут целая операция: пожарные лестницу достали, какой-то шланг. Я думаю: что, господи, случилось? Кто-то утонул? Но нет», — говорит на видео петербуржценка Полина Каргина, запечатлевшая происходящее.
Как рассказала «Бумаге» девушка, сначала сотрудники МЧС поливали надпись водой из шланга, но напора было недостаточно для того, чтобы достать до надписи на льду. После этого к набережной стали подъезжать полицейские машины и петербурженка ушла, потому что опасалась задержания.
В пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области заявили «Эху Москвы в Петербурге», что «машина спасателей могла там оказаться совсем по другим делам», пожарные не заливали надпись.
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