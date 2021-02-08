Приморский парк Победы заменит однолетние растения на устойчивые многолетние. Впервые в парковой истории Петербурга

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Приморского парка Победы, привычные контрастные однолетники уже в этом году полностью заменят на жизнестойкие многолетние растения спокойных оттенков. Создание и реализацию концепции курирует команда парка, состоящая как из опытных, так и молодых специалистов.

Растения для посадки уже готовят в специальных оранжереях — вместо алых бархатцев появятся полевые травы, злаки и декоративные кустарники. А у японского фонаря традиционном стиле «Юкими» будет создан цветник в содружестве с Keitakuen Garden (Осака, Япония).

Концепция new perennials стала известной благодаря работам голландца Пита Удольфа, который до сих пор остается самым известным мастером естественного озеленения. Одним из примеров его проектов является High Line в Нью-Йорке.

«В 2021 году Приморский парк Победы взял курс на resilience. В русском языке самый подходящий перевод — устойчивость. Команда парка также исследовала работы Жиля Клемана и его концепцию планетарных садов. Он выступает за устойчивое сохранение среды в ее изначальном виде, без сильного вмешательства человека в природу. «Главное правило садоводства – это не загрязнять природу: ни землю, ни воду, ни воздух»», — говорят члены команды парка.

Новая ландшафтно-цветочная концепция Приморского парка Победы учитывает устойчивость растений к климату Северо-Западного региона России. Как обещает команда парка, цветники станут объектами изучения и ознакомления петербуржцев с вариативностью растительного мира. Всего будет высажено более 10 тысяч многолетников.