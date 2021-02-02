Сурки Ижорик и Августина проспали свой профессиональный праздник в Ленинградском зоопарке

2 февраля в мире отмечается День сурка — праздник, пришедший из Северной Америки. По нему прогнозируют наступление весны и то, какой она будет. Проспали свой профессиональный праздник сурки Ижорик и Августина, живущие в Ленинградском зоопарке. Солидарны с ними — погода продолжает располагать к спячке.
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Фото: Ленинградский зоопарк
«В нашем зоопарке живет два сурка — Ижорик и Августина. На данный момент они еще не вышли из домика, поэтому увидеть их не удастся. Время пробуждения сурков зависит от погодных условий. Чаще всего они просыпаются в середине весны. Когда сурки станут выходить из домиков, мы сообщим об этом в наших соцсетях», — приводит «Бумага» слова начальника отдела по связям с общественностью Ленинградского зоопарка Дианы Снетковой.
В 2019 году сурки Ленинградского зоопарка также проспали День сурка. Как и в 2018-ом — тогда они пробудились от спячки только в начале апреля. В прошлом году Ижорик и Августина проснулись 11 февраля. Пока сурки исследовали вольер, их детеныши продолжали наслаждаться отдыхом.
Жители США и Канады каждый год проверяют примету и смотрят на то, как в этот день сурок себя ведет. Если он выходит из норы, видит свою тень и, пугаясь, прячется обратно, значит, весна наступит только через шесть недель. А если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит. Несмотря на традицию, сурки в России не успевают проснуться к своему профессиональному празднику — потепление в страну приходит значительно позже.
В зоопарке Петербурга обитал сурок-байбак Фрол, ставший главным «предсказателем» весны. На протяжении нескольких лет он рассказывал посетителям Ленинградского зоопарка о том, какая весна ждет петербуржцев.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 3 февраля, в Петербурге облачно, местами умеренный снег. В ночное время суток от 4 до 6 градусов ниже нуля, днем — от -2 до -4. В четверг, 4 февраля, облачно, небольшой снег. Ночью от -9 до -11 градусов, днем — от 7 до 9 со знаком «минус». В пятницу, 5 февраля, еще холоднее — морозную погоду скрасят прогнозируемые прояснения. В ночное время суток от -13 до -15 градусов, днем от -10 до -12.
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