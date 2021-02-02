Вторая волна коронавируса в Петербурге идет на спад. Помогли «новогодние» ограничения и вакцинация

Как говорится в отчете совета, при сравнительном анализе индикаторов эпидемического процесса за декабрь 2020 года и января 2021-го «налицо признаки снижения интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции». За минувший месяц снизилось количество больных с подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью в больницы города. Выросло число выздоровевших. Также в январе зафиксировано снижение количества больных коронавирусом, наблюдаемых в поликлиниках — на 28%.

За январь 2021 года число госпитализированных детей с COVID-19 и подозрением на него снизилось на 60% по сравнению с декабрем 2020-го. Данный показатель говорит об улучшении эпидемиологической ситуации в Петербурге. Положительная динамика в целом свидетельствует о нисходящей части второй волны заболеваемости, считают в совете. Этому способствовали в том числе «новогодние» ограничения по коронавирусу и вакцинация.

«Положительная динамика показателей свидетельствует о нисходящей части второй волны и является следствием совокупного действия нескольких факторов, в том числе принятого Правительством города решения о разобщении трудовых и учебных коллективов на время новогодних праздников, а также природных эпидемиологические процессы, которые носят, как правило, волнообразный характер. Усиливается роль вакцинации против COVID-19», — отчитались в совете.

За весь период в Петербурге вакцинировано 66 060 человек. Из них 12 588 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки, 1 февраля, первично привито 1 248 человек, вторую часть вакцины получили 367 человек. «Прирост вакцинированных в январе составил более 1000 %. Темпы вакцинации продолжают нарастать», — резюмируют в совете.

Количество коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге сейчас составляет 12 538. Койки развернуты на базе 17-ти городских и 8 федеральных медицинских организаций. На конец января были свободны 4 889 койки, что составило 38,9%. Доля тяжелых больных в стационарах города в январе в среднем была около 24 %, в декабре — 23,1%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находится 287 пациентов, что на 33,6% меньше пикового значения за весь период эпидемии.

На сегодняшний день медицинская реабилитация пациентов, перенесших коронавирус, проводится в круглосуточных, дневных стационарах, а также амбулаторно. Всего в стационарных условиях прошли реабилитацию более 2 300 пациентов. В поликлиниках амбулаторно пролечено более 6 тысяч пациентов.