В центральной части России ожидаются 20-градусные морозы

Специалист предупредил, что во второй половине недели ожидаются аномальные даже для февраля морозы. Они будут вызваны ультраполярном вторжением студеного воздуха с акватории Карского моря, которое начнется в тылу обширного североатлантического циклона.

«Так, в четверг минимальная температура составит уже минус 10 — минус 15, в пятницу и субботу минус 15 — минус 20, а в воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20–25 мороза, днем не выше минус 13 — минус 18, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме», — добавил Тишковец.