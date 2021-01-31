В центральной части России ожидаются 20-градусные морозы

На центральную Россию надвигаются 20-градусные морозы. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Фото: Shutterstock
«Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 — минус 10, днем минус 2 — минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до минус 9 — минус 14, после полудня до минус 4 — минус 9. И это только начало», — рассказал он «РИА Новости».
Специалист предупредил, что во второй половине недели ожидаются аномальные даже для февраля морозы. Они будут вызваны ультраполярном вторжением студеного воздуха с акватории Карского моря, которое начнется в тылу обширного североатлантического циклона.
«Так, в четверг минимальная температура составит уже минус 10 — минус 15, в пятницу и субботу минус 15 — минус 20, а в воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20–25 мороза, днем не выше минус 13 — минус 18, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме», — добавил Тишковец.
При этом число осадков за неделю не превысит 5-10 миллиметров, а высота сугробов будет колебаться от 32 до 37 сантиметров — это соответствует средним параметрам метеостатистики февраля.
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