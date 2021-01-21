В Петербурге выбирают логотип общественного транспорта. Среди вариантов — якоря, буквы и маршруты

Но был и шестой вариант. Ранее неизвестный добавил в опрос графу, где назвал голосование «испанским стыдом». Внимание на это обратил Telegram-канал «Протестный Петербург». «В Петербурге все очень плохо с общественным транспортом, а это голосовании вообще испанский стыд. Наймите уже себе хорошую, образованную и увлеченную команду, а не все вот это вот», — написал он.