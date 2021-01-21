В Петербурге выбирают логотип общественного транспорта. Среди вариантов — якоря, буквы и маршруты

В Петербурге запущен конкурс на выбор логотипа общественного транспорта. Оценить и проголосовать за один из пяти вариантов, выбранных жюри, могут петербуржцы — например, за «лаконичный знак с узнаваемой городской гербовой архитектурой» или «схематичные транспортные маршруты, перекрестки, дорожные развилки».
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Kosmogenez / Shutterstock.com
Первый вариант логотипа отсылает к гербовой символике Петербурга — это два перекрестных якоря. «Многоуровневое смысловое наполнение позволяет оперировать различными ментальными образами, обращаясь к широкой аудитории, и визуально приближает этот символ к геральдическим образам», — говорится в описании логотипа.
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Здесь и далее фото: orgp.spb.ru
Второй вариант буквенный и отсылает к «максимально упрощенной форме колонн Адмиралтейства». Так, буква «П» в логотипе — это Петербург, который находится внутри буквы «Т» — транспорт.
Третий вариант — обновленный логотип «Транспорт Санкт-Петербурга». В компании «Организатор перевозок» его описывают как «простой, но понятный и узнаваемый любым жителем Петербурга знак», готовый к использованию «на любом носителе и в любых условиях».
В основе четвертого варианта для логотипа общественного транспорта Петербурга — шрифт официального логотипа города. Знак и его альтернативные версии сочетают в себе сразу несколько образов — схематичные транспортные маршруты, перекрестки, дорожные развилки, которые вместе складываются в «четырехконечную путеводную звезду». «Простота графической части символизирует легкость перемещения по городу на общественном транспорте. И благодаря своему цвету ассоциируется с многочисленными реками и каналами», — говорится в описании логотипа.
Пятый, заключительный вариант — блок из стилизованных, скругленных кириллических букв «Т» и «П». Буква «Т» стилизована под стрелку, направленную вверх и вправо, символизирующую движение вперед. Контур буквы «П» схож с силуэтом корпуса наземного общественного транспорта. Надпись «Транспорт Санкт-Петербурга» достаточно разрежена и набрана прописным начертанием.
Но был и шестой вариант. Ранее неизвестный добавил в опрос графу, где назвал голосование «испанским стыдом». Внимание на это обратил Telegram-канал «Протестный Петербург». «В Петербурге все очень плохо с общественным транспортом, а это голосовании вообще испанский стыд. Наймите уже себе хорошую, образованную и увлеченную команду, а не все вот это вот», — написал он.
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