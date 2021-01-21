Циклон «Кристоф» принесет в Петербург сильный снег и метель. Но всего на день

Сегодня, 21 января, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым атмосферным фронтом, связанным с выходящим в Северное море циклоном «Кристоф». По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, это станет причиной «облачной, в начале дня с прояснениями погоды, временами будет идти снег, возможны метели».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня утром в Петербурге должен пройти небольшой снег, днем — снег и местами сильный, слабая метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха от 6 до 8 градусов ниже нуля. На дорогах местами гололедица, «сложная обстановка».

В пятницу, 22 января, облачно. Ночью снег, днем небольшой мокрый снег, морось. Местами гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -6 до -8 градусов, днем потеплеет до -1…+1. На дорогах опять гололедица и «сложная обстановка». В субботу, 23 января, облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, местами с моросью. Температура воздуха в ночное время около нуля градусов, днем воздух прогреется сразу до +3 градусов. Почти весна!