СПбГУ запустил виртуальную экскурсию по университетскому гербарию

Первая коллекция университетского гербария СПбГУ появилась в 1823 году. Интерьеры гербария практически не изменились со дня основания — старинные гербарные шкафы хранят уникальные фонды, которые насчитывают не менее 800 тысяч гербарных листов высших растений. Помимо самого гербария, в числе объектов онлайн-экскурсии оранжерея Ботанического сада и собрание ботанических моделей XIX века.

Оранжерея Ботанического сада СПбГУ примыкает к помещениям гербария — это реализация замысла великого русского ученого-ботаника Андрея Николаевича Бекетова, который участвовал в проектировании здания и считал, что кафедра ботаники должна располагаться рядом с Ботаническим садом и создавать с ним единый комплекс. Сейчас растения из оранжерей являются важным иллюстративным материалом занятий со студентами.

В список объектов виртуальной экскурсии также включена коллекция ботанических моделей XIX века фирмы «Брендель», основанной Робертом Бренделем в 1866 году в Германии. Учебные модели Университет приобрел еще в 1897 году, но некоторые из них до сих пор используются на занятиях.

Получить полное впечатление от каждого объекта гербария поможет текстовая информация и фотографии, которые сопровождают экскурсию. Посетители также в деталях увидят отреставрированную винтовую чугунную лестницу с драконами, которая ведет на второй этаж.

Посмотреть виртуальную экскурсию по университетскому гербарию СПбГУ можно по ссылке.