Власти Петербурга не будут отменять купания на Крещение из-за пандемии. Вот при какой погоде они пройдут

В этом году в помещениях для переодевания должно быть выделено не менее двух квадратных метров на человека. Как пишет «Бумага», такую рекомендацию на фоне пандемии коронавируса администрации районов получили от ситуационного центра при Комитете по промышленности Смольного.

Список всех прорубей, оборудованных для купания на Крещение, будет опубликован позднее. Зато уже сейчас свое желание окунуться в холодную воду заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«Это великий православный праздник. Я убежден, что опять буду купаться, плавать в этот день. Все православные люди считают, что это сделать крайне необходимо. Мы над этим работаем, это своего рода праздник. Это не просто ритуал, это уже вошло в норму жизни», — рассказал Макаров.

По словам председателя ЗакСа, искупаться в проруби — это «добрая православная традиция», которую обязательно будут продолжать. «Любые морозы не помешают. Чем выше мороз, тем комфортнее после этого на воздухе, и я не слышал, чтобы кто-то заболел в этот день», — добавил Макаров.

Однако морозов может и не быть. По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в преддверии праздника Крещения в городе ожидается потепление. Значительное — до -3…-8 градусов. «Потепление будет 17-го числа: 17-е, 18-е и еще 19-е число более теплое. Думаю, что в Санкт-Петербурге [ожидается] -3…-8 градусов — такая температура воздуха должна быть. В окрестностях города попрохладнее может быть», — приводит ТАСС слова синоптика.