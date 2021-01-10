Петербуржцы заметили распустившиеся розы во время крепких морозов

«На дворе январь, а розам Приморского района забыли об этом сообщить. Приятно, гуляя по городу, найти такие букетики, напоминающие своими яркими красками о лете, в столь прохладные деньки», — отметил он. Кроме того, в Юнтоловском заказнике поспела брусника. По мнению Кубышкина, теплая осень послужила поводом для повторного цветения брусники.