В Петербурге зафиксировали рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Петербурге зафиксировали рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Это следует из данных координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в городе.
По состоянию на 8 января, в стационарах находятся 4913 заболевших коронавирусом — на 9,91 процента больше, чем 1 января. За сутки госпитализировали 799 петербуржцев —«достаточно большое число, подтверждающее, что эпидемический процесс в городе еще далек от завершения». При этом в разгар праздников, 7 января, количество обращений к врачам сократилось.
«Отмечается умеренное снижение количества активных больных, однако увеличилось количество стационарных случаев. Это может быть связано с ростом числа госпитализаций пациентов, которые до этого предпочитали лечиться амбулаторно. Среди стационарных больных сейчас 25% тяжелых случаев заболевания, причиной чему может быть поздняя госпитализация», — говорится в отчете. Уточняется, что в городских стационарах есть достаточное количество свободных коек.
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