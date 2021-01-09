В Петербурге зафиксировали рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19

«Отмечается умеренное снижение количества активных больных, однако увеличилось количество стационарных случаев. Это может быть связано с ростом числа госпитализаций пациентов, которые до этого предпочитали лечиться амбулаторно. Среди стационарных больных сейчас 25% тяжелых случаев заболевания, причиной чему может быть поздняя госпитализация», — говорится в отчете. Уточняется, что в городских стационарах есть достаточное количество свободных коек.