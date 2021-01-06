Фестиваль огня «Рождественская звезда» пройдет в онлайн-формате

Фестиваль огня «Рождественская звезда» в 2021 году пройдет в онлайн-формате на пяти площадках в самых знаковых местах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.
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Фото: сообщество "Фестиваль огня"
Зрители смогут подключиться к онлайн-трансляции уже завтра, 7 января, по ссылке. Шоу начнется в 20:00. В программе шоу — фейерверки, масштабные лазерные и световые шоу, а также оригинальные выступления театра огня. Среди участников будут мастера света и лазера, художники и компьютерные дизайнеры из Москвы, Санкт‑Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Сыктывкара и Казахстана.
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